18.09.2019 - Die Peiseler GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der INDUS-Gruppe (ISIN DE0006200108), feiert ihr 200jähriges Firmenjubiläum. Im Jahr 1819 als Feilen- und Raspelhersteller gegründet, hat sich Peiseler heute zu einem weltweit führenden Maschinenbau-Zulieferer und Innovationsführer bei Serien- und Sonderkonstruktionen von Teilgeräten entwickelt. Seit 2017 agiert das Unternehmen aus Remscheid unter dem Dach der INDUS-Gruppe, die 80 Prozent am Unternehmen übernommen hat. "Unter der Leitung von Dr. Benedict Korischem und Lothar Schwarzlose hat sich Peiseler insbesondere in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...