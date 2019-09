Bei Qualitätswerten greifen Investoren beherzt zu: So hat die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR) im Rahmen ihrer gestern angekündigten Barkapitalerhöhung mehr Aktien platziert als ursprünglich geplant. Insgesamt wurden 2 Mio. neue Aktien zu einem Preis von je 15,50 Euro ausgegeben. So darf sich die Gesellschaft über einen Bruttoemissionserlös von 31 Mio. Euro freuen. Ursprünglich sollten nur bis zu 1.497.997 neue Aktien ausgegeben werden, das Volumen wurde aufgrund der starken Nachfrage kurzfristig erhöht. Mit der Obotritia Capital KGaA und der Babelsberger Beteiligungs GmbH haben die beiden Hauptaktionäre 150.000 bzw. 162.500 neue Aktien gezeichnet. Eingesetzt werden soll der Emissionserlös zur Finanzierung weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.. Wir stufen die Aktie der Deutschen Konsum REIT-AG weiterhin als aussichtsreiches Investment ein.



