PTC erzielt Spitzenposition mit seiner Augmented Reality-Lösungs-Suite Vuforia im jüngsten PAC RADAR-Bericht der teknowlogy Group

PTC (NASDAQ: PTC) gab heute bekannt, dass seine Vuforia Augmented Reality (AR)-Lösungs-Suite als "Best in Class"-Technologie im jüngsten PAC RADAR-Benchmark-Bericht mit dem Titel "AR Platforms for Connected Workers in Europe 2019" [AR-Plattformen für vernetzte Arbeiter in Europe 2019] eingestuft wurde.

PTC's Vuforia achieves top ranking in latest PAC Radar report entitled, "AR Platforms for Connected Workers in Europe 2019." (Graphic: Business Wire)

Der von teknowlogy herausgegebene PAC RADAR-Bericht gilt als die am breitesten angelegte Anbieterumfeldanalyse zu aufstrebenden Lösungen im Kontext von IoT-Plattformen. Der Bericht beurteilt die Anbieter aufgrund ihrer strategischen Aktivtäten, ihres Portfolios, ihrer Markteinführungsfähigkeiten und ihrer Marktposition sowie ihrer Geschäftsentwicklung und Kompetenzen. Der Bericht analysierte die Integration von IoT (Internet der Dinge)-Daten in AR-Anwendungen für vernetzte Arbeiter und kam zu dem Schluss, dass die relevantesten Anwendungsfälle der zunehmenden AR-Einführung in der Industrie in den Bereichen Außendienst, Montage, Qualitätskontrolle, Logistik und Ausbildung zu finden sind.

"Wir freuen uns, dass uns die Spitzenposition im "AR Platforms for Connected Workers in Europe 2019"-PAC RADAR-Bericht von teknowlogy zuerkannt wurde", so Jim Heppelmann, President und CEO, PTC. "Die Anerkennung dieses angesehenen Analystenhauses deckt sich mit dem Feedback unserer Kunden zur Stärke und den Bestleistungen unserer Technologie."

Mithilfe von Vuforia können Anwender digitale Informationen in einem physischen Kontext für Mitarbeiterschulungen und Designprüfungen visuell darstellen. Auch kann Vuforia für die Erstellung von Bediener- und Wartungsanleitungen genutzt werden. Vuforia ermöglicht es auf einfache Weise, Inhalte für industrielle AR-Erfahrungen zu erfassen, zu kreieren und bereitzustellen, wodurch Unternehmen in die Lage versetzt werden, die digitale Transformation ihrer Produkte, Prozesse und Mitarbeiter zu vollziehen.

"Nach einer gründlichen Prüfung des Marktes erhielten PTC und seine Lösungs-Suite Vuforia die beste Bewertung von allen AR-Plattform-Anbietern in den beiden Kategorien Kompetenz und Marktstärke", so Arnold Vogt, Principal Consultant für IoT Industry 4.0/Industrial IoT und Berichtautor, PAC Germany. "Aus diesen Gründen platzierten wir PTC im "PAC RADAR AR Platforms for Connected Workers in Europe 2019"-Bericht als "Best in Class" im Marksegment der AR-Plattformen für vernetzte Arbeiter."

Über die teknowlogy Group

Die teknowlogy Group ist ein führendes, unabhängiges, europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die Bereiche digitale Transformation, Software und IT-Dienstleistungen. Sie vereint das Know-how von drei Unternehmen, jedes für sich mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte im Bereich Marktforschung und Beratung sowie lokaler Präsenz in den fragmentierten europäischen Märkten: Ardour Consulting Group, CXP und PAC (Pierre Audoin Consultants).

Über PTC (NASDAQ: PTC)

PTC ermöglicht industrielle Innovationen durch preisgekrönte, bewährte Lösungen, damit Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen differenzieren, ihre betrieblichen Prozesse optimieren und die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern können. Mit PTC und seinem Partner-Ökosystem können Fertigungsunternehmen von den Möglichkeiten der heutigen neuen Technologien profitieren, um die digitale Transformation voranzutreiben.

PTC, Vuforia und das PTC-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern.

