ASICS hat heute angekündigt, im Rahmen eines mehrjährigen Vertrages offizieller Partner der renommierten Mouratoglou Academy für Tennisschuhe und -bekleidung zu werden. In der 1996 von Patrick Mouratoglou gegründeten Akademie mit ihrer erstklassigen Anlage haben einige der weltbesten Talente des Tennissports an ihren Fertigkeiten gearbeitet.

