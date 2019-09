Future of Work oder Digital Mindset - Schlagwörter der "Zukunft Personal Europa". In der Keynote zu seinem Buch "Good Job!" und im Interview reflektiert Lucas Sauberschwarz die Absurditäten der neuen Arbeitswelt.

Herr Sauberschwarz, Sie haben vor 10 Jahren "Venture Idea" gegründet und sind als Fünf-Personen-Team von der WirtschaftsWoche mit dem "Best of Consulting Award" für "Innovation & Wachstum" ausgezeichnet. Was machen Sie so anders als andere Unternehmensberatungen?Lucas Sauberschwarz: Eigentlich bedienen wir uns als Wirtschaftswissenschaftler klassischer Methoden: Zielsetzung, Situationsanalyse, Strategieentwicklung. Aber genau das geht im New-Work-Hype oft verloren. Aktionismus ersetzt das Reflektieren: Viele Konzerne bilden blindlinks Hubs und Innovation Labs oder probieren neue Methoden wie agiles Arbeiten oder Design Thinking aus. Wenn die jedoch nicht zu den Zielen, der Organisationsstruktur und der Unternehmenskultur passen, kann es gefährlich werden: Kreativitätstechniken wie Design Thinking werden oft der Komplexität großer Unternehmen gar nicht gerecht, und Innovation Labs haben nachweislich auch nach Jahren kaum etwas zum betriebswirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beigetragen.

Gerade die etablierten Unternehmen brauchen aber neue Ansätze, um in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt Schritt halten zu können.Lysander Weiß: Der beste Ansatz, Umsatz und Gewinn zu steigern - und darum geht es ja letztlich immer - ist, die Produktivität und Kreativität der Mitarbeiter zu fördern. Und der Hebel dafür ist nachweislich die Mitarbeiterzufriedenheit: Denn nur Mitarbeiter, die einen "Good Job" haben, machen auch einen guten Job! Das haben insbesondere die Manager großer Konzernen oft noch nicht verstanden: Mitarbeiterzufriedenheit ist kein Kuschelthema, sondern heutzutage einer der wenigen Ansätze, mit denen sich Umsatz und Gewinn noch maßgeblich steigern lassen - Harvard-Studien zufolge sind zufriedene Mitarbeiter drei Mal kreativer und dadurch auch 31 Prozent produktiver! Oft versandet das Thema Mitarbeiterzufriedenheit aber im Recruiting oder Employee Branding, ohne dass es nachhaltig eingesetzt oder weiterverfolgt wird.

Damit sind wir beim Titel Ihres Buches, "Good Job: Neue Impulse für eine absurde Arbeitswelt". Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Absurditäten?Lysander Weiß: Absurditäten sind eigentlich alle Verhaltensweisen, die wir verinnerlicht haben, weil wir sie "schon immer so gemacht haben", oder weil "man das halt so macht". Und das, obwohl sie reflektiert eigentlich gar nicht sinnvoll sind und verhindern, dass Mitarbeiter einen guten Job haben - und auch, dass sie einen guten Job machen!

An welche Absurditäten denken Sie da ganz konkret?Lysander Weiß: Dies können sozial erwünschte Verhaltensweisen sein, zum Beispiel extra lange zu arbeiten, um Präsenz zu zeigen, obwohl gar nichts mehr zu ...

