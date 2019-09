FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Nullnummer vom Vortag sind die europäischen Aktienmärkte kaum verändert in den Handel am Mittwoch gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend um 20.00 Uhr MESZ halten sich die Anleger weiter zurück. Eine Senkung der Fed-Funds-Rate um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,0 Prozent gilt an der Börse als ausgemachte Sache. Die US-Notenbank dürfte damit auf die steigenden wirtschaftlichen Risiken auch im Zusammenhang mit dem andauernden Handelskonflikt zwischen den USA und China reagieren. Auf Interesse dürfte daher auch das FOMC-Statement stoßen.

Der DAX notiert kaum verändert bei 12.373 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt knapp 2 Punkte höher. Der Euro bewegt sich mit etwa 1,1060 Dollar auf dem Niveau des Vortags. Die Feinunze Gold handelt weiterhin um die Markt bei 1.500 Dollar. Bundesanleihen notieren ebenfalls kaum verändert, hier wird auf die Aufstockung der Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren um 1,5 Milliarden Euro geschaut.

Die Vorgaben aus Übersee sind wenig inspirierend. Auch in den USA und Asien traten die Aktienkurse mehr oder weniger auf der Stelle. Andere Nachrichten, die die Investoren aus der Reserve locken könnten, sind rar. An Konjunkturdaten werden am Vormittag die Verbraucherpreise in der Eurozone im August veröffentlicht, am Nachmittag folgen aus den USA Daten zu den dortigen Baugenehmigungen und -beginnen. Vom US-chinesischen Handelsstreit gibt es nichts Neues.

Immobilienaktien mit Kapitalmaßnahmen und Analystenkommentaren im Blick

Nachrichtlich ragt der Immobiliensektor heraus. TLG Immobilien hat sich über die Ausgabe dreier Anleihen 1 Milliarde Euro besorgt, um die angekündigte Übernahme des Wettbewerbers Aroundtown zu finanzieren. Auch Deutsche Konsum REIT braucht Geld für Zukäufe und beschafft sich dieses über eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren. Wegen der guten Nachfrage wurde diese kurzfristig von 1,5 auf 2 Millionen Aktien erhöht. TLG notieren 1,5 Prozent im Plus, Deutsche Konsum REIT dagegen 3,7 Prozent im Minus.

Patrizia Immobilien vermeldete derweil einen Zukauf in Dänemark. Das Unternehmen erwarb dort ein Wohnbauprojekt mit 136 Einheiten. Patrizia tendieren 0,6 Prozent fester.

Ansonsten gibt es viel Aktienresearch aus dem Sektor. Die Analysten von Barclays haben nach Angaben aus dem Handel die Beobachtung von TLG Immobilien mit "Underweight" und die von Aroundtown mit "Overweight" aufgenommen. Auch die Ersteinstufung von Alstria Office laute auf "Overweight". Wie Händler weiter berichten, soll das Bankhaus Lampe TLG Immobilien auf "Buy" hochgestuft haben. Aroundtown gewinnen 0,9 Prozent und Alstria 0,2 Prozent.

Verkaufsempfehlung belastet Beiersdorf

Der Kurs des Konsumgüterherstellers Beiersdorf sinkt um 1,6 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie auf "Sell" von "Neutral" abgestuft hat. Im Handel wird zudem von einer Hochstufung der Covestro-Aktie auf "Buy" durch Goldman Sachs berichtet. Die Aktie stellt mit einem Plus von 2 Prozent den Gewinner im DAX. Um 1,5 Prozent nach unten geht es mit der Aktie der Deutschen Post. Hier belasten enttäuschende Zahlen des US-Wettbewerbers Fedex.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.522,92 0,05 1,66 17,38 Stoxx-50 3.197,23 0,05 1,57 15,84 DAX 12.372,76 0,00 0,15 17,18 MDAX 25.947,49 -0,04 -10,52 20,19 TecDAX 2.892,36 0,43 12,49 18,05 SDAX 11.258,04 0,40 45,34 18,39 FTSE 7.327,25 0,09 6,85 8,80 CAC 5.618,18 0,05 2,67 18,76 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,49 -0,01 -0,73 US-Zehnjahresrendite 1,78 -0,02 -0,90 DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:23 EUR/USD 1,1056 -0,1% 1,1072 1,1055 EUR/JPY 119,64 -0,1% 120,87 119,59 EUR/CHF 1,0998 +0,0% 1,1025 1,0985 EUR/GBR 0,8862 +0,1% 0,8975 0,8854 USD/JPY 108,20 +0,1% 107,74 108,17 GBP/USD 1,2476 -0,2% 1,2500 1,2487 USD/CNY 7,0898 -0,0% 7,0918 7,0927 Bitcoin BTC/USD 10.198,75 -0,10 10.327,25 10.212,23 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,21 59,34 -0,2% -0,13 +23,3% Brent/ICE 64,53 64,55 -0,0% -0,02 +16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.501,93 1.503,10 -0,1% -1,17 +17,1% Silber (Spot) 17,89 18,03 -0,8% -0,14 +15,4% Platin (Spot) 938,19 942,00 -0,4% -3,81 +17,8% Kupfer-Future 2,61 2,61 -0,0% -0,00 -1,4% ===

