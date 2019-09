Dallas (ots/PRNewswire) - Prodapt, ein führender Anbieter von Beratungs- und Managed Services-Leistungen für die Telekommunikationsbranche, kehrt als Hauptsponsor zum Digital Transformation North America 2019 (DTNA) des TM Forums zurück. Ein Expertenteam, das die digitale Transformation bei einigen der weltweit führenden DSPs angeführt hat, wird die intelligenten Lösungen von Prodapt in den Bereichen RPA, SDN-NFV und KI/ML präsentieren.



"Wir freuen uns sehr, Teil der DTNA-Veranstaltung zu sein. Sie bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere digitalen Dienste, die auf digitale Dienstleister zugeschnitten sind, zu präsentieren", so Harsha Kumar, Präsident von Prodapt. "Unsere innovativen Lösungen in den Bereichen RPA/intelligente Automatisierung, SDN-NFV und KI/ML haben uns geholfen, ein bevorzugter Partner für digitale Transformation für viele der weltweit führenden DSPs zu werden."



Die Termine von Prodapt auf einen Blick: 23. Sept. 2019



- 14:00 - 14:30 Uhr: Vortragsreihe zum Thema "Creating an intelligent

network: Streamlining the factory model for RPA" (Aufbau eines

intelligenten Netzwerks: Rationalisierung des Fabrikmodells für

RPA), gemeinsam veranstaltet von Rajesh Balachandran, Assistant

Vice President, Prodapt und Asad Nabi, Senior Director, System

Engineering & Software Architecture, CenturyLink

- 15:30 - 16:00 Uhr: Gemeinsame Vortragsveranstaltung zum Thema

"Smart Operations: Intelligent safety for network ops" (Smart

Operations: Intelligente Sicherheit für den Netzwerkbetrieb) im

Agile Network und IT-Infrastruktur für 5G-Ökosysteme-Track,

veranstaltet von Avai S, Sr. Direktor - NextGen Practice (KI/ML,

Big Data, 5G und IoT), Prodapt und Ramanathan Sankaran (Ram),

Geschäftsführer, Netzwerk, Verizon Wireless

- 16:30 - 17:15 Uhr: Podiumsdiskussion zum Thema "The power of

simplification - Streamlining IT, Network, and Business" (Die Kraft

der Vereinfachung - Optimierung von IT, Netzwerk und Business),

gemeinsam veranstaltet von Hema Kadia, VP und Leiter, SDN-NFV,

Strategy & Practice, Prodapt und anderen Branchenführern als

Diskussionsteilnehmer. Informationen zu Prodapt: www.prodapt.com (http://www.prodapt.com/)



Prodapt ist ein zwei Jahrzehnte alter Beratungs- und Managed Services-Anbieter, der sich speziell auf das Ökosystem Telekommunikation/DSP (Digital Service Provider) konzentriert. Sie unterstützen Kunden dabei, ihre IT, Produkte, Abläufe und Netzwerke so umzugestalten, dass sie ihre strategischen Ziele erreichen. Prodapt bietet umfassende IT-/Software-Architekturberatung, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Tests, Wartung und Support. Prodapt bietet Einblicke und Thought Leadership-geführte Transformationsdienste unter Nutzung von Technologien der nächsten Generation wie RPA (Robotergesteuerte Prozessautomatisierung), KI/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen), SDN-NFV (Softwaredefinierte Netzwerk-/Netzwerkfunktionsvirtualisierung) und Next-Generation-OSS/BSS-Systeme. Das Business Consulting Team bietet Six Sigma-Prozessverbesserung und Beratungsdienstleistungen für Automatisierung/RPA für Teams im Telekommunikationsbereich. Prodapt verfügt über spezifische Frameworks und Lösungsbeschleuniger, die die Time-to-Benefit für die Kunden beschleunigen.



Prodapt mit Hauptsitz in Chennai verfügt über Lieferzentren in Nordamerika, Europa, Indien und Afrika und ist nach ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 und CMMI Level 3 zertifiziert. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Geschäftskonzerns, der Jhaver Group, die über 16.500 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit beschäftigt.



