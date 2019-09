Die Deutschen kaufen jedes Jahr gut 22 Millionen neue Smartphones. Viele ausgediente Altgeräte geraten in Schubladen und Schränken in Vergessenheit. Im Internet bieten Ankäufer mitunter gutes Geld dafür - und seit Mittwoch bietet die Elektrohandelskette MediaMarkt aus dem Ceconomy -Konzern den Ankauf per Automat an.

Das funktioniert so einfach wie die Rückgabe der Pfandflasche im Supermarkt: Das alte Mobiltelefon im Automaten anstecken, bewerten lassen und den Gegenwert sofort als Einkaufsgutschein mitnehmen. "Eine praktische und vor allem nachhaltige Alternative, um alte Mobiltelefone bequem zu entsorgen", sagte MediaMarkt-Saturn-Managerin Sonja Moosburger bei der Vorstellung in München.

Saturn testet ähnliche Handy-Ankauf-Automaten bereits seit einiger Zeit in sechs Berliner Filialen. Das komme bei den Kunden gut an, sagte eine Sprecherin. In den USA und in Großbritannien sind solche Automaten bereits seit Jahren im Einsatz. MediaMarkt stellt Automaten jetzt zunächst in zehn Märkten in München-Haidhausen, München-Solln, Erding, Ingolstadt, Landshut, Rosenheim, Köln, Bonn, Düsseldorf und Eschweiler auf.

Für Rohstoffhändler sind auch nicht mehr funktionierende Geräte wertvoll. Der Digitalverband Bitkom schätzt, dass in deutschen Haushalten etwa 124 Millionen alte Handys und Smartphones herumliegen. Darin stecken rund 3 Tonnen Gold, 487 Tonnen Kobalt und mehr als 1000 Tonnen Kupfer./rol/DP/men

