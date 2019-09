FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA hat bei der geplanten Übernahme des US-Konzerns Versum Materials eine wichtige Hürde genommen. Das Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) habe die Transaktion ohne Einwände freigegeben, teilte Versum mit. Die Unternehmen wollen die Transaktion wie geplant in der zweiten Jahreshälfte abschließen. CFIUS prüft die Auswirkungen ausländischer Investitionen in amerikanische Unternehmen auf die nationale Sicherheit.

Viele bedeutende Kartellbehörden, unter anderem den USA, Deutschland oder Japan, haben die Übernahme mit einem Volumen von 5,8 Milliarden Euro bereits abgesegnet. Die Entscheidung der Kartellhüter in China steht noch aus. Der DAX-Konzern will mit dem Zukauf von Versum die schwächelnde Sparte Performance Materials stärken.

September 18, 2019

