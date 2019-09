Die Euroscan Parts & Service (EPS) GmbH (Kiefersfelden/D), hat eine neue Vertriebsvereinbarung mit ORBCOMM unterzeichnet. Der Technikexperte bietet Services für Kühlfahrzeuge-Erstausrüster, -besitzer und -betreiber, die in ihren Flotten ORBCOMMs Euroscan Temperaturüberwachungslösungen, -schreiber und -sensoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz einsetzen. Die Vertriebsvereinbarung für Sales und Service umfasst den Verkauf von Geräten, die Installation, Kalibrierung, Teile und den Service-Support. Diese Vereinbarung unterstreicht die langfristige Partnerschaft zwischen ORBCOMM Europe B.V. (Hoensbroek/NL), ehemals Euroscan, und EPS in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In dieser Region hat der ORBCOMM-Partner einen großen Kundenstamm entwickelt. Dieser umfasst alle großen Kühlfahrzeug- und Anhängerhersteller, Transport- und Logistikunternehmen, Supermarktketten mit eigenen Flotten, Lebensmittelanbieter und Lebensmittel-Serviceketten, Pharmahändler sowie den Lebend- und Zuchttiertransport. "Wir freuen uns sehr über das langfristige Engagement von EPS und der Festschreibung unserer langfristigen Partnerschaft am Markt", so Christian Allred, Senior Vice President und General Manager International Business bei ORBCOMM. "Denn unsere Kunden profitieren vom direkten Zugang zum EPS-Technikernetz, der von der Erstinstallation und Inbetriebnahme bis hin zu Reparatur und Wartung reicht." Mit einer Vielzahl von Telematikgeräten und IoT-Sensoren erfüllt ORBCOMM sämtliche Anforderungen rund um Kühlketten-Transportanlagen und -abläufe. Sie umfassen in Kühlcontainersteuerungen integrierten Einheiten, Mehrzonen-Temperaturmessgeräte für Kühlanhänger sowie HACCP- und GAMP5-konforme Temperaturüberwachungsrekorder und -drucker für Lebensmittel- und Pharmaprodukte. Für Betreiber mit Kühlfahrzeugen im Fuhrpark ist eine unabhängige Kühlkettenüberwachung zur vollständigen Kontrolle unerlässlich. Mit dem X3-Temperaturschreiber und dem HACCP-konformen MX2 lassen sich temperaturbedingte Probleme beim Laden und Versenden minimieren. Beide Geräte sind nach GAMP5 validiert und wurden speziell für die Kühlkettensicherung und Transportkälteüberwachung entwickelt. Michael Steinberger, EPS-Besitzer und -Betreiber: "Wir freuen uns, Teil des Wachstums von ORBCOMM im DACH-Markt zu sein und unsere Geschäftsaktivitäten weiter auszudehnen". Weitere Informationen: ORBCOMM Inc., Sue Rutherford Ontario, CANADA Tel.: +1 613.254.5269 rutherford.sue@orbcomm.com www.orbcomm.com Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH, Uwe Taeger Magirusstraße 33, D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-31 Fax: +49 731 96 287-97 ut@press-n-relations.de www.press-n-relations.de ORBCOMM inc. Als weltweit führendes Unternehmen und Innovator im Bereich des industriellen Internet der Dinge bietet ORBCOMM (Nasdaq: ORBC) praxiserprobte Lösungen, die Unternehmen mit ihren Assets verbinden, um Transparenz und betriebliche Effizienz zu steigern. Die breite Lösungspalette zur Anlagenüberwachung und -steuerung, umfasst lückenlose Satelliten- und Mobilfunkverbindungen, einzigartige Hardware und leistungsstarke Anwendungen, die alle durch einen umfassenden Kundensupport von der Installation über die Bereitstellung bis hin zum Kundendienst unterstützt werden. Zum vielfältigen Kundenstamm von ORBCOMM gehören führende OEM, Lösungsanbieter und Vertriebspartner aus den Bereichen Transport, Lieferkette, Lagerhaltung und Inventar, Schwerlastgeräte, Seefahrt, natürliche Ressourcen und Behörden. Weitere Informationen finden Sie unter www.orbcomm.com. Dies ist eine Pressemitteilung der ORBCOMM Inc., die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

