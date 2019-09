Die Attacke auf die Produktion von Saudi Aramco zeigt: Für Anleger bleiben Investments in Aktien des wichtigsten Rohstoffs der Welt extrem riskant.

Vier Tage lang wurden die Marktteilnehmer auf die Folter gespannt. Erst am Mittwoch trat der saudische Energieminister Prinz Abdulasis bin Salman in Jeddah vor die Presse, um die Weltöffentlichkeit über die Schäden an der wichtigsten Ölproduktionsanlage der Welt zu unterrichten.

Dabei hatten Angriffe mit Drohnen und mutmaßlich auch Raketen bereits am Samstag mehr als die Hälfte der saudischen Ölproduktion lahmgelegt. Der Wegfall von rund fünf Prozent des globalen Ölangebots hatte Schockwellen an den Märkten ausgelöst und den Ölpreis innerhalb weniger Minuten in der Spitze um 20 Prozent in die Höhe getrieben. Zeitweilig lösten die Angriffe auf Saudi-Aramco-Raffinerien den größten Preisanstieg seit 30 Jahren aus.

Bin Salman war sichtlich bemüht, die Märkte zu beruhigen: Bis Ende September werde das Königreich die Produktion wieder vollständig herstellen. So lange werde man die Versorgung der Weltmärkte mit Öl durch den Abbau von Lagerbeständen sicherstellen.

Doch die Folgen der Terror-Attacke wiegen auch eine halbe Woche danach schwer. Das Vertrauen der Investoren in die Sicherheit der saudischen Ölanlagen ist erschüttert - und die Gefahr eines bewaffneten Konfliktes am Persischen Golf ist höher den je.

Paul Sheldon, Chefstratege für Geopolitik beim Analysehaus S&P Global Platts, sagt: "Ein militärisches Eingreifen der USA ist nun realistischer als lange Zeit angenommen." Giovanni Staunovo, Rohstoffexperte der Schweizer Großbank UBS, weist auf die militärische Ausstattung der Saudis mit Abwehrraketen hin: "Trotzdem konnten ...

