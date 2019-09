Hamburg (ots) - Die Blogs der Tageszeitung DIE WELT sind für die Medienbranche am relevantesten, Geldanleger lesen Finanztip und PS-Fans den Mercedes-Benz-Passion-Blog. Am erfolgreichsten im Bereich Food ist der Blog German Abendbrot, Abgeordnetenwatch steht im Bereich Politik auf Platz eins. Die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor haben analysiert, welche deutschen Blogs in ihrer Branche am relevantesten sind.



Für die Analyse der relevantesten Branchen-Blogs hat Faktenkontor den Blogger-Relevanzindex entwickelt. Die Untersuchungsmethode berücksichtigt unter anderem die Sichtbarkeit im Internet, die Backlinks, die Social-Media-Vernetzung und die Blogaktivität der letzten drei Monate. Basis der Auswertung sind rund 1.400 Blogs, die news aktuell und Faktenkontor als wichtige Multiplikatoren identifiziert haben.



Deutschlands relevanteste Blogs:



Medien:

Die Welt-Blogs

www.welt.de/debatte/weblogs



Sport:

Liga3-online

www.liga3-online.de



IT

GoogleWatchBlog

www.googlewatchblog.de



Recht

beck-blog

https://community.beck.de/blog



Auto

Mercedes-Benz Passion Blog

https://blog.mercedes-benz-passion.com/



Finanzen

Finanztip

www.finanztip.de/blog



Essen

German Abendbrot

https://germanabendbrot.de/



Management

Management-Blog

https://blog.wiwo.de/management/



Politik

Abgeordnetenwatch

www.abgeordnetenwatch.de/Blog



Motorsport

Bildpresse 2019's Blog

https://bildpresse2010.wordpress.com/ Datenbasis: ca. 1.400 Blogs aus dem deutschsprachigen Raum Zeitraum der Untersuchung: August 2019 Untersuchungsmethode: Blogger-Relevanzindex: https://www.faktenkontor.de/blogger-relevanzindex/



Über news aktuell:



Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.



