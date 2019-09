Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse hat einen Nachfolger für den ausgeschiedenen Chef Klaus Deller gefunden. Künftig werde der derzeit für den Industrie-Gasekonzern Linde tätige Manager Bernd Eulitz das Unternehmen führen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Das habe der Aufsichtsrat entschieden. Eulitz war laut einem früheren Bericht vom "Manager Magazin" der einzige Kandidat für den Posten, den er am 1. November antreten soll. Eulitz soll zudem Arbeitsdirektor des Konzerns werden.

Eulitz ist bislang für das US-Geschäft von Linde verantwortlich. Knorr-Bremse hatte sich Ende April wegen "unterschiedlicher Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit" von Deller getrennt, wie es damals hieß./kro/fba/men

