Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen zählt zweifelsohne zu unseren Lieblingstradingansätzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Derzeit lasse sich ihre Vorgehensweise lehrbuchmäßig am Ölpreis verdeutlichen. Auf Monatsbasis habe das "schwarze Gold" zuletzt ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers" ausgeprägt, der in diesem Monat möglicherweise durch ein "bullish engulfing" bestätigt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...