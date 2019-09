Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank das FED-Funds-Zielband heute um 25 BP auf 1,75% bis 2,0% senken wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dies wäre die zweite Zinssenkung in diesem Jahr. Für Oktober würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit einer zusätzlichen Lockerung um 25 BP rechnen. Insgesamt würden die Konjunkturdaten im Trend der vergangenen Monate auf eine Abschwächung des Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums hindeuten. Von einem wirklichen Pessimismus bei der Mehrzahl der FED-Mitglieder könne aber nicht die Rede sein. Im Juli hätten noch zwei Gouverneure (Esther George und Eric Rosengren) gegen die dann erfolgte Zinssenkung gestimmt. Auch heute dürfte die Entscheidung nicht einstimmig ausfallen, letztlich sollte aber eine klare Mehrheit dafür stimmen, potenziellen Konjunkturrisiken lieber frühzeitig entgegenzutreten. Dabei werde den Währungshütern die Entscheidung dadurch erleichtert, dass der Inflationsdruck in den USA weiter relativ moderat sei. ...

