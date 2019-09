Hannover (www.anleihencheck.de) - Weitgehend unverändert präsentierten sich die deutschen Staatsanleihen am Dienstag, so die Analysten der Nord LB.Die Einschätzung der Börsianer für die deutsche Konjunktur habe sich für September verbessert. Wie das ZEW mitgeteilt habe, sei das Barometer für die Konjunkturerwartungen von -44,1 Punkten im Vormonat auf aktuell -22,5 Zähler gestiegen. Die Konjunkturlage hätten die Börsianer mit -19,9 (Vormonat: -13,5) Punkten allerdings so schlecht bewertet wie seit Mai 2010 nicht mehr. In der Eurozone seien die Erwartungen auf -22,4 von -43,6 Zähler angestiegen. ...

