Guten Morgen,heute tagt die Fed und daher verbleiben die Märkte in Lauerstellung. Der Ausgang dürfte ohnehin klar sein, aber die Börsen wollen eben gern auch Fakten sehen. So oder so, wir erwarten keine Veränderung des Trends. Auch am Ölmarkt kommt wieder etwas Beruhigung rein. Weder die USA noch Saudi Arabien sind derzeit an einer Eskalation interessiert. Bleibt zu hoffen, dass es keine weiteren Provokationen geben wird.Bildnachweis: © Siemens Healthcare GmbH

