Frankfurt (www.fondscheck.de) - Großes Anlegerinteresse mit Tendenz zu Käufen europäischer Aktien: So fassen Händler die ETF-Aktivitäten in einer Woche zumeist steigender Aktienbarometer zusammen, berichtet die Deutsche Börse AG."Mit rund 75.000 Transaktionen hatten wir sehr viel zu tun", melde Carsten Schröder. Passend zur guten Marktstimmung kämen die Zuflüsse bei der Commerzbank auf insgesamt 58 Prozent. "Die EZB lässt grüßen." Zu den beliebtesten Aktienpositionen auf der Kaufseite zähle Schröder Produkte, die sich am MSCI Emu Value Net Return (ISIN LU1598690169/ WKN LYX0W4) und S&P 500 Index (ISIN LU0496786657/ WKN LYX0FZ) orientieren würden. Tracker des FTSE 100 (WKN A0N9WS) hätten es immerhin unter die Top 5 geschafft. "Hier ging viel rein und raus." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...