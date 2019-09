Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Angriff auf eine Ölraffinierie in Saudi-Arabien hat die Ölpreise in dieser Woche kräftig nach oben getrieben. Andreas Lipkow von Comdirect hält sowohl eine Beruhigung als auch einen weiteren deutlichen Anstieg für möglich. Anleger sollten deswegen seiner Meinung nach Ölaktien auf der Watchlist haben. Zuletzt hatten auch die Kurse von Royal Dutch Shell und anderen Ölfirmen deutlich angezogen. Zusätzlich Pluspunkte: Die günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite. Großer Verlierer des Ölanstiegs war die Deutsche Lufthansa. Laut Lipkow dürfte die Auswirkung auf die Kerosinkosten eingepreist sein. Allerdings gebe es noch andere Belastungsfaktoren für die Lufthansa. Außerdem geht es in der heutigen Sendung um die jüngsten Kooperationen von Wirecard, den innogy-Deal von E.ON und RWE sowie den Kursrutsch von Zalando.