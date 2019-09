Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit Blick auf eine denkbare Übernahme von Land Rover und Jaguar auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nachdem BMW die Rover-Gruppe bereits von 1994 bis 2000 besessen habe, sei der Zeitpunkt nun wieder günstig über einen solchen Deal nachzudenken, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Münchener säßen auf reichlich Barmitteln und schienen mit den eigenen Marken an die Grenzen des Wachstums gestoßen zu sein./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-09-18/11:17

ISIN: DE0005190003