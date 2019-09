Die Aktien von Bechtle haben am Mittwoch positiv auf den Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters reagiert. Sie gewannen zuletzt 1,31 Prozent auf 93,00 Euro. Damit gelang ihnen der Sprung über ihr bisheriges Septemberhoch bei 92,60 Euro. Als nächster Kurswiderstand wartet die Marke bei 93,90 Euro vom 23. August.

Ein Händler sagte, die Kapitalmarktveranstaltung des MDax -Konzerns habe einen einen positiven Eindruck hinterlassen. Die Unternehmensziele sähen gut aus, eine Abschwächung sei nicht zu erkennen und größere Zukäufe stünden ebenfalls nicht auf der Agenda.

Analyst Andreas Wolf von Warburg Research schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, die Geschäfte von Bechtle verliefen insgesamt nach Plan. Mit Blick auf das aktuelle Quartal dürfte das Wachstum aus eigener Kraft stark geblieben sein, so Wolfs Eindruck. Die Kunden merkten außerdem immer mehr, dass IT ein wichtiges strategisches Element sei. Die IT-Budgets der Unternehmen dürften daher weniger abhängig werden von wirtschaftlichen Zyklen./ajx/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005158703

AXC0126 2019-09-18/11:32