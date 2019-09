Büroraum-Anbieter Wework hat seinen geplanten Börsengang erst einmal verschoben. Der IPO soll aber noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Und ein Signal an die Investoren gab es auch. Das schwindende Vertrauen potenzieller Anleger und der zunehmende Druck von Großinvestor Softbank haben Wework offenbar bewogen, den geplanten Börsengang zu verschieben, wie Bloomberg berichtet. Eigentlich sollte die Roadshow, bei der um mögliche Investoren geworben werden sollte, in dieser Woche starten. Der IPO soll jetzt frühestens im Oktober über die Bühne gehen, der Börsengang aber ...

