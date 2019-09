Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019), ist ja mehr als die Holding mit ihren Bilanz, Rechts- und Klageproblemen. Still geworden ist es um die US-Tochter Mattres Inc. - einst für 3,8 Mrd. USD von Steinhoff gekauft, dann mit Riesenverlusten schließlich bereits im Oktober letzten Jahres ins Chapter Eleven Verfahren gerutscht . Mattres Firm Inc.durchlief schnell das Chapter Eleven Verfahren (am ehesten vergleichbar vielleicht dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung) und erreichte hier große Fortschritte - mit einem neuen (entrepeneur-geprägtem), engagierten Management. Unrentable ...

