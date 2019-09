Nürnberg (ots) - Großer Rahmen für eine großartige Auszeichnung! Anlässlich des Herbstempfangs von proWIN, einem der führenden, herstellerunabhängigen Direktvertriebe Europas mit Sitz im Saarland, wurde am vergangenen Wochenende das Zertifikat zu den GREEN BRANDS Germany 2019/2020 feierlich überreicht. Die Tagesveranstaltung im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden, mit über 3.000 hoch motivierten und begeisternden Vertriebspartnern - mit Vorstellungen neuer Produkte und Ehrungen der besten Vertriebspartner, erhielt durch die Ehrung als nachhaltige Marke einen besonderen Touch.



Das Zertifikat mit Gütesiegel überreichte Norbert Lux (CEO der GREEN BRANDS Organisation GmbH) an den Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Ingolf Winter sowie die beiden Söhnen Michael und Sascha. Norbert Lux stellte in seiner kurzen Ansprache die Arbeit der GREEN BRANDS Organisation vor und würdigte das hervorragende Ergebnis der Zertifizierung, die nun zur verdienten Auszeichnung führte.



Ingolf Winter und die gesamte Geschäftsleitung fühlen sich dadurch in ihrem seit Jahrzehnten eingeschlagenen Weg zur Nachhaltigkeit sowie dem Bekenntnis zum Schutz der Umwelt und des Klimas bestätigt. Die Zertifizierung und Auszeichnung ist zudem eine zusätzliche Motivation, den beschrittenen Weg weiter fortzuführen und - wo möglich - die Anstrengungen noch zu verstärken.



Mit dem GREEN BRAND Gütesiegel werden Marken geehrt, die nachweisbar ökologische Nachhaltigkeit praktizieren und diese zur Bewusstseinsbildung nach innen und außen transparent leben sowie kommunizieren.



GREEN BRANDS



GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation, die ökologisch nachhaltige Marken auszeichnet und das GREEN BRANDS Gütesiegel verleiht.



Das weltweit einzigartige, dreistufige Verfahren zur Auszeichnung wird zusammen mit dem internationalen wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsinstitut SERI (Wien) sowie hochrangigen und hochkompetenten Jury-Mitgliedern in zweijährigem Turnus durchgeführt.



GREEN BRANDS agiert neben Deutschland und Österreich auch in der Schweiz, in Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik und hat nach über 450 Validierungen bereits rund 170 Marken ausgezeichnet.



proWIN Winter GmbH



Das saarländische Familienunternehmen proWIN Winter GmbH rangiert unter den führenden Direktvertriebsunternehmen Europas.



Unternehmensschwerpunkt ist der Vertrieb von hochwertigen Reinigungsprodukten, Kosmetik sowie Premium-Tiernahrung mit entsprechenden Pflege-Zubehör. Das 1999 gegründete Unternehmen, mit Sitz in Illingen (Saarland), beschäftigt 172 Festangestellte in der Unternehmenszentrale und vertreibt die Produkte mit über 100.000 selbständigen Vertriebspartnern.



Der Leitspruch "Zuerst der Mensch" und der grüne Gedanke spiegeln sich in allen Unternehmensprozessen und bei der Gestaltung sämtlicher Geschäftsbeziehungen wider.



Nachhaltigkeit ist bei proWIN nicht bloß eine leere Worthülse, sondern eine innere Haltung, die in allen Unternehmensbereichen zur Verbesserung und Weiterentwicklung verpflichtet. Ein großes Ziel ist die schrittweise Umstellung auf den immer stärkeren Einsatz recycelter Materialien - egal, ob im Bereich der Produktbehältnisse und Umverpackungen, oder im Bereich der Werbemittel. Ökologische Produkt- und Unternehmenszertifizierungen stellen darüber hinaus die zentralen Handlungsfelder der Zukunft dar. www.prowin.net (http://www.prowin.net)



Pressekontakt:



Norbert L u x

GREEN BRANDS Organisation GmbH

Tel. +49 (0)911 97 99 599

E-Mail: info@green-brands.org

Website: www.Green-Brands.org



Original-Content von: Green Brands, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104598/4378369