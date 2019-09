Privatanleger finden Zinsersatzprodukte bei den Zertifikaten

Knapp zwei Drittel der Anleger in Strukturierten Wertpapieren setzen in der gegenwärtigen Marktphase auf Anlageprodukte ohne 100-prozentigen Kapitalschutz. Trotz der bewegten Kapitalmärkte plädieren lediglich 26 Prozent der Privatanleger für Kapitalschutz-Zertifikate. Dies sind Ergebnisse der DDV-Trend-Umfrage September.

Für 25 Prozent der Privatanleger erscheinen laut DDV-Angaben Aktienanleihen in diesem Umfeld am interessantesten. Dieser Anteil war in den zurückliegenden Jahren etwas höher. Die restlichen 48 Prozent teilen sich in Vorlieben für Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate auf, heißt es weiter.

