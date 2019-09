Die Spannung steigt. Die Devisenmärkte fiebern den anstehenden Notenbankterminen entgegen. Nachdem die Europäische Zentralbank bereits in der letzten Woche tagte und über ihre weitere Vorgehensweise beriet und auch entschied, wird noch am heutigen Mittwoch (18.09.) die US-Notenbank den Finanzmärkten ihre Entscheidung bekanntgeben. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass morgen (Donnerstag, 19.09.) mit der Bank of England und der Bank of Japan ...

