Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Im Rampenlicht des IT-Dienstleisters stehe das E-Commerce-Geschäft, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Geschäfte verliefen insgesamt nach Plan. Mit Blick auf das aktuelle Quartal dürfte das Wachstum aus eigener Kraft zuletzt stark geblieben sein, so Wolfs Eindruck. Die Kunden merkten außerdem immer mehr, dass IT ein wichtiges strategisches Element sei. Die IT-Budgets der Unternehmen dürften daher weniger abhängig werden von wirtschaftlichen Zyklen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-09-18/12:03

ISIN: DE0005158703