Führendes Unternehmen für Graph-Datenbanken stärkt seine Position, während der Markt ein Jahreswachstum von 100 % übertrifft und bis 2022 einen Wert von 6 Milliarden USD übersteigen wird

LONDON und MÜNCHEN, Germany, Sept. 18, 2019, die einzige skalierbare Graph-Datenbank für Unternehmen, gab heute seine weitere europäische Expansion mit der Ernennung von Martin Darling als General Manager für die EMEA-Region und Zeljko Dodlek als Director of Sales für die DACH-Region bekannt. Das Unternehmen gab außerdem die Eröffnung neuer Büros in München bekannt.

Graph-Datenbanken sind die am schnellsten wachsende Kategorie im Datenmanagement. Seit der frühen Adoption durch Unternehmen wie Twitter, Facebook und Google haben sich Graphen zu einer Mainstream-Technologie entwickelt, die heute bei Unternehmen in fast jeder Branche und jedem Sektor zum Einsatz kommt. Indem Daten so organisiert werden, dass man auch hochvernetzte Daten einbeziehen kann, können Graph-Datenbanken Daten und Beziehungen schnell in großem Maßstab verarbeiten, was mit Datenbanken mit nur relationalen Daten nicht möglich ist. Graph-Datenspeicher können Diagramme online verändern, um Abrufe weiter zu bedienen. Relationale Datenbanken können die häufigen Diagrammänderungen nicht unterstützen, die im modernen Datenmanagement-Zeitalter so gängig sind.

TigerGraph liefert die nächste Phase in der Evolution der Graph-Datenbank: das erste System, das in der Lage ist, Echtzeitanalytik für die heutigen Anforderungen an Maßstab und Unternehmensdaten zu erfüllen. Das Design Native Parallel Graph (NPG) von TigerGraph konzentriert sich sowohl auf Speicherung als auch Datenverarbeitung, unterstützt Echtzeit-Graph-Updates und bietet integrierte parallele Datenverarbeitung an, die analytische und transaktionale Workloads auf dem gleichen System bereitstellt.

Im Jahr 2018 verzeichnete TigerGraph ein Wachstum von 400 Prozent bei Neukunden, einschließlich der weltgrößten Anbieter von Mobil- und Finanzdienstleistungen wie China Mobile und Intuit bis hin zu Innovatoren wie Zillow und Wish. Gartner schätzt, dass der Markt für Graph-Datenbanken und Analytik von 2019 bis 2022 jährlich um 100 % wachsen wird , was es zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte in der Daten- und Analytik-Landschaft macht. Branchenanalysten zufolge wird die Kategorie Graph-Datenbanken und Analytik bis 2022 geschätzte 6 Milliarden USD errreichen.

"Europa begrüßt die schnelle Adoption der Graph-Datenbanken-Technologie, und die Ausweitung unserer lokalen Präsenz wird uns helfen, Kapital aus den Gelegenheiten in einer Reihe von Anwendungsfällen zu schlagen, wie etwa bei Supply-Chain-Management, Betrugserkennung, KI und maschinellem Lernen", sagte Martin Darling, General Manager für EMEA bei TigerGraph. Darling, eine erfahrene Führungskraft aus der Branche, kommt zu TigerGraph, nachdem er hochrangige Positionen bei MapR, QLogic, Hitachi Data Systems und EMC bekleidet hat.

Im Verlauf von 2019 hat TigerGraph weitere Mitarbeiter für Engineering, Vertrieb und Support eingestellt und seine Mitarbeiterzahl verdreifacht, um die wachsende Nachfrage in der Region zu bedienen. Die europäische Expansion beschleunigt sich außerdem dank neuen Partnerschaften mit globalen Unternehmensberatungen wie Accenture, Deloitte und PWC bis hin zu großen Datenspezialisten wie dem in Lissabon ansässigen Bi4all , dem in London ansässigen 6POINT6 sowie Solution AG mit Sitz in Zürich, Schweiz, und neuen Kunden wie OpenCorporates und Kickdynamic .

TigerGraph hat mehrere Auszeichnungen für die innovative Technologie und die Selbstverpflichtung des Unternehmens erhalten, Kunden dabei zu helfen, geschäftlichen Wert aus vernetzten Daten zu gewinnen. Zu den neueren Auszeichnungen gehören Editor's Choice von InfoWorld mit einer 4,5-Sterne-Bewertung für TigerGraph 2.2, "Most Disruptive Startup" von Strata Data New York, "Companies to Watch in 2019" von SD Times, "Trend-Setting Products for 2019" von Database Trends and Applications (DBTA) und IMPACT 50 von insideBIGDATA.

TigerGraph ist die einzige skalierbare Graph-Datenbank für Unternehmen. Basierend auf der branchenweit ersten "Native and Parallel Graph"-Technologie entfesselt TigerGraph die Möglichkeiten von interkonnektierten Daten und liefert Organisationen tiefere Einsichten und bessere Ergebnisse. TigerGraph erfüllt das wahre Versprechen und die Vorteile der Graph-Plattform, indem es die schwierigsten Datenherausforderungen in Echtzeit angeht, egal, wie groß oder komplex der Datensatz ist. Die bewährte Technologie von TigerGraph unterstützt Anwendungen wie Betrugsverhinderung, 360-Grad-Kundenansicht, MDM, IoT, KI und maschinelles Lernen, um Big Data im ständigen Wandel zu verstehen, und sie wird von Kunden wie Amgen, China Mobile, Intuit, Wish und Zillow verwendet. Hauptsitz des Unternehmens ist Redwood City, Kalifornien, USA. Folgen Sie TigerGraph auf Twitter @TigerGraphDB oder besuchen Sie www.tigergraph.com .

