Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der Zinssenkung durch die EZB letzte Woche rechnet nun eine überwiegende Mehrheit der Analytiker damit, dass die US-FED heute Abend ihren Leitzinssatz ebenfalls senken wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Man erwarte eine Senkung des Zielbandes für die Federal Funds Rate um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,00%. Dieser Schritt sei an den Finanzmärkten bereits in den Kursen eingepreist. Spannender könnte der Ausblick der FED sein. Wenn FED-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz weitere Zinsschritte in Aussicht stelle, könnte der US-Dollar abwerten und die Aktienkurse könnten steigen. Dann wäre auch Präsident Donald Trump zufrieden, der die Notenbanker seit Monaten als zu restriktiv kritisiere. Trump übe nicht nur verbal Druck auf die Zentralbank aus, sondern schade durch Handelskonflikte auch der US-Wirtschaft - und die Konjunkturabschwächung spreche für eine expansivere Geldpolitik. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die FED Unabhängigkeit vom Präsidenten signalisieren möchte und die zwei Senkungen (sie habe den Leitzinssatz Ende Juli schon einmal gesenkt) als ausreichend erachten werde. (18.09.2019/alc/a/a) ...

