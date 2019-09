Köln (ots) - Am 20. September engagieren sich mehr als 1300 Mitarbeitende von Unternehmen für hilfsbedürftige Menschen und Kinder. Den jährlichen deutschlandweiten Malteser Social Day nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um an ihrem Arbeitstag Gutes für hilfsbedürftige Menschen zu tun. Kaufleute aus Banken und Versicherungen, Verwaltungskräfte und Unternehmensberater begleiten ältere Menschen in ihren Rollstühlen zum Tierpark oder klettern mit Kindern auf Ritterburgen. Manche sorgen mit Pinsel und Farbe, Spaten und Blumenerde dafür, dass Treffpunkte für Jung und Alt "in Schuss" gebracht werden.



"In einem Dutzend Städten begegnen sich Menschen, die sonst nicht zusammenkämen", meint Malteser Vorstand Douglas Graf von Saurma-Jeltsch. "Wir begleiten jeden Tag in unseren Einrichtungen und ehrenamtlichen Angeboten Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Auf der anderen Seite wollen Unternehmen ihre Mitarbeitenden dafür gewinnen, sich auch sozial zu engagieren, weil soziales Engagement zufrieden macht. Es liegt auf der Hand, dass wir beide zusammenbringen - und beide freuen sich," sagt er.



Die "Achsen der Hilfe" des Malteser Social Days führen von München nach Hamburg, von Berlin nach Köln und in ihrem Schnittpunkt nach Frankfurt. Die deutsche Bankenmetropole ist mit 100 Projekten der größte soziale Aktionspunkt am 20. September. Premiumpartner des Malteser Social Days sind die Commerzbank und die ING-Bank.



