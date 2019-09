marktEINBLICKE um 12: Seitwärtslauf beim DAX, Bayer setzt verstärkt auf die digitale Gesundheit

Der DAX setzt am Mittwoch die Seitwärtsbewegung des Vortages fort. So verzeichnet der Index nur ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Offenbar wollen Anleger vor der Bekanntgabe der weiteren geldpolitischen Strategie der US-Notenbank Fed keine Risiken eingehen und halten sich deshalb mit Neuengagements vorerst zurück. An den Rohstoffmärkten ist am Mittwoch wieder Ruhe eingekehrt. Die Preise für Rohöl der Sorten Brent und WTI haben leicht zurückgesetzt.

Die Lage an der Frankfurter Börse: