Volatilität und Zertifikate - ein sehr spannender Bereich, dem wir in unserem Börsendienst und Videonewsletter immer wieder besondere Aufmerksamkeit schenken. Derzeit liegt unser Fokus auf Brent und WTI. Durch die Krise In Saudi-Arabien ist die Vola in die Höhe geschossen. Daraus ergeben sich besondere Chancen bei Inline-Optionsscheinen. Von Daniel gabs am Dienstag ein 11-minütiges Video ...

