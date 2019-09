Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es gestern kaum Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Der kräftige Anstieg des ZEW-Indexes sei lediglich zur Kenntnis genommen worden und auch der Ölpreisschock nach dem Anschlag vom Wochenende habe vorerst keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. 10-jährige Bundesanleihen hätten am Abend per saldo nahezu unverändert zum Vortag mit -0,47% rentiert, während die Renditen bei kürzeren Laufzeiten marginal angezogen hätten. ...

