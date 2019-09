Berlin (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) trägt im Dienste ausländischer Behörden Informationen über Bürger zusammen, die nicht einmal im Verdacht einer Straftat stehen. Dies kritisierte die damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff in einem internen Bericht, den der Bürgerrechtler und Europaabgeordnete Patrick Breyer (Piratenpartei) erhalten hat [1].



Die Bundesdatenschutzbeauftragte weist in ihrem Bericht insbesondere auf Folgendes hin:



- Das BKA habe teilweise auf unsubstantiierte Anfragen

ausländischer Behörden Daten abgefragt.

- Teilweise würden allgemein Netzwerke beteiligter Personen zu

einer Szene abgefragt, ohne dass ein Tatverdacht vorliege. So

wurden Daten über "Anarchisten" mit der Unterstellung erhoben,

es handele sich um linke Gewalttäter. Auch bei "extremistischen

Vereinigungen" sei teils nicht ersichtlich, welche Straftat oder

ob überhaupt ein Strafverfahren vorliegt.

- Es genüge schon ein Kontakt zu einem Beschuldigten, um abgefragt

zu werden.

- Ausländische Abfragen könnten auch einer "allgemeinen

geheimdienstlichen Lageeinschätzung" dienen, zu denen

Bestandsdatenabfragen nicht zugelassen sind. Teilweise seien bei

Anfragen aus dem Ausland Geheimdienste direkt beteiligt. Es gebe

in diesen Fällen keine strikte Trennung zwischen Polizei und

Geheimdienst.

- Wegen einer verdächtigen Person seien in einem Fall auch alle

anderen Bewohner ihres Hauses abgefragt worden.

- Teilweise seien Informationen über Personen erhoben worden, die

nur Zeugen oder Kontaktpersonen waren.

- In einem Fall seien Bestandsdaten (Telekommunikationsdaten) zu

einem "weiten Umkreis" der Zielperson abgefragt worden.

- Die lange Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren beim BKA sei "sehr

fragwürdig". Die Dokumentation was, warum, wie lange gespeichert

wird sei mangelhaft. Breyer kommentiert: "Seit Jahren attackiere ich die Bestandsdatenauskunft und den Identifizierungszwang für Nutzer von Prepaid-Karten. Jetzt erfahre ich, dass der Missbrauch bereits Realität ist: Wie ein Geheimdienst kundschaftet das BKA mithilfe der Bestandsdatenauskunft Personen aus, die einer Straftat nicht einmal ansatzweise verdächtig sind, und liefert diese an ausländische Behörden aus - mit ungewissen Konsequenzen. Hier bestätigt sich wieder: Nur die Anonymität schützt vor falschem Verdacht. Ich hoffe, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof auf meine Beschwerde [2] reagiert und anonyme SIM-Karten wieder erlauben wird."



Hintergrund der Datenzugriffe ist das "Terrorismusbekämpfungsgesetz", das dem BKA Datenabfragen - besonders Bestandsdatenauskünfte - auch ohne Verdacht einer Straftat gestattet. Eine von der Piratenpartei organisierte Sammelverfassungsbeschwerde von mehreren tausend Bürgern gegen das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft ist anhängig. [3]



Quellen/Fußnoten:



[1] Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragten: http://ots.de/Pi8WeC



[2] Beschwerde gegen den Identifizierungszwang: http://ots.de/m1LpvL



[3] Sammel-Verfassungsbeschwerde gegen die Bestandsdatenauskunft: http://bestandsdatenauskunft.de/?page_id=422



