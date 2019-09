Nach wie vor gibt es eine Reihe von gewerblichen Anwendungen, in denen Schaltuhren unentbehrlich sind. Überraschenderweise zählen dazu auch so preissensible Branchen wie Filialunternehmen. Überraschend, weil der Betrieb sehr kostenintensiv sein kann. Um dies zu verstehen, muss man die Anwendung genauer betrachten.

Jahresschaltuhren mit Zusatzfunktionen

Die Beleuchtung von Filialen, beispielsweise von Lebensmitteldiscountern, wird größtenteils vom Personal geschaltet, ergänzt durch Präsenzmelder in Fluren und Nebenräumen. Davon ausgenommen sind Sonderinstallationen wie Werbeleuchten oder Strahler für Fassaden und Reklametafeln. Dazu kommen sicherheitskritische Bereiche, wie öffentliche Zufahrten und Parkplätze. Ein Kunde, der nach dem Einkauf ohne umzuparken noch die benachbarte Gastronomie aufgesucht hat, muss auch eine Zeit nach Ladenschluss noch sicher zu seinem Fahrzeug gelangen. Selbst Schließanlagen können zusätzlich per Schaltuhr gesichert sein, so dass sich etwa eine Laderampe an einem Feiertag erst gar nicht benutzen lässt.

In derartigen Anwendungen kommen Jahreszeitschaltuhren zum Einsatz. Deren Programmierung lässt sich nicht einfach einem Filialleiter übertragen. Die Bedienung kann man zwar in kurzer Zeit erlernen, doch das Risiko einer Fehlprogrammierung ist hoch, wenn das Gerät nur ein- oder zweimal im Jahr angefasst wird. Bei sicherheitsrelevanten Bereichen, wie dem erwähnten Parkplatz in Verbindung mit einem Eingriff in die Elektroinstallation, stellt sich rasch die Haftungsfrage. Selbst eine weniger kritische Anwendung wie eine Werbeleuchte kann bei Fehlbedienung einen Imageschaden nach sich ziehen oder zumindest ihrem Zweck nicht gerecht werden. Aber warum wird dies nicht mit einem der gängigen Automatisierungssysteme gelöst? Die Antwort lautet: Sicherheitsbedenken.

Die Filiale: Sicher, aber auch unflexibel?

Daten in der Cloud zu speichern oder Anlagen per Web zu steuern ist in vielen Unternehmen ein Standardverfahren. Jedoch sind auch Gefahren wie Datendiebstahl oder Sabotage untrennbar mit diesem Vorgehen verbunden.

Mit den Sicherheitsanforderungen mancher Branchen lassen sich derartige Risiken nicht vereinbaren. Auch Lebensmittelmärkte gehören dazu. Viele dienen bei Katastrophenalarm als Notfallversorger und halten hierfür riesige Warenlager vor. Aber auch im Alltag erfordern hohe Umsätze und die Logistik für den Umgang mit großen Mengen empfindlicher Lebensmittel ein gut geschütztes Datennetz. Die Kommunikation erfolgt dann ausschließlich über gut gesicherte VPN-Tunnel. Auf die Cloud als Datenspeicher wird ganz verzichtet.

Diese Vorgaben sind jedoch ein K.o.-Kriterium für gängige Fernschaltsysteme. Sie sind für offene Netze entwickelt, in denen die Komponenten ...

