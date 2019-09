Neuer Vice President of Operations von Wayfair führt mehrere wichtige Einstellungen an

CAMBRIDGE, Mass. / BERLIN, Deutschland, Sept. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZAGENO, der führende Marktplatz für Laborbedarf, hat heute die Aufnahme neuer Mitglieder in sein Führungsteam bekannt gegeben, um das Unternehmen an die Nachfrage der Branche anzupassen. Zu den neuen Führungskräften gehört David Raymond, ZAGENOs Vice President of Operations, der nach 10 Jahren in leitender Funktion bei Wayfair in das Unternehmen eingetreten ist. In dieser Zeit startete und erweiterte er sein Team auf 90 Produktmanager und steigerte das Auftragsvolumen um über 1000 Prozent.

"Die Ambition von ZAGENO, Partner für Lieferanten und Kunden von Laborbedarf zu sein, platziert uns in einen der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige - einen Markt mit einem Umsatz von über 170 Milliarden US-Dollar", sagte Florian Wegener, Mitgründer und CEO von ZAGENO. "Um unser Geschäft rasch zu skalieren und diese Nachfrage zu bedienen, brauchen wir erfahrene Experten mit erprobten Methoden, um uns dorthin zu bringen. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass David und unser erweitertes Führungsteam ihr jeweiliges Wissen zu ZAGENO, seinen Lieferanten und Kunden, bringen. "

"Es ist klar, dass ZAGENO gut positioniert ist, um den Prozess der Suche und Beschaffung von Laborbedarf für eine ganze Branche zu verbessern", sagte David Raymond, Vice President Operations bei ZAGENO. "Ich freue mich sehr, dem Team beizutreten und mit anderen Führungskräften zusammenzuarbeiten, um das Geschäft zu skalieren und diese einzigartige Gelegenheit zu verfolgen."

Zu David Raymond gesellen sich die folgenden kürzlich ernannten Mitglieder des Führungsteams von ZAGENO:

Steve Zavaski, Vice President of Sales für Nordamerika für kleine und mittelständische Unternehmen. Er kommt nach sechs Jahren bei HubSpot zu ZAGENO, zuletzt als Senior Sales Manager.

James Pavlovich, Vice President of Commercial Operations, ist für die Leitung der Integration von Großkunden verantwortlich. Vor seiner Zeit bei ZAGENO war James 10 Jahre bei PricewaterhouseCoopers als Supply Chain Consultant tätig und auf Optimierung der Pharma Forschung und Entwicklung spezialisiert.

Sven Krueger, Vice President Sales Europe in Berlin, fokussiert sich auf Deutschland und Großbritannien. Sven bringt eine große Erfahrung im Verkauf von Enterprise Software mit. Zuletzt arbeitete er bei Spryker, einem Technologieunternehmen für E-Commerce in Berlin.

Greg Vitarelli, Head of Global Communications, leitet die Executive Communications und die Positionierung der Marke ZAGENO über interne und externe Kommunikation. Seit mehr als 25 Jahren leitet Greg die Kommunikation von Technologie- und Life-Science-Marken wie Samsung, Broadcom, Seagate, IBM und zuletzt der Merck KGaA Darmstadt / MilliporeSigma.

ZAGENO wurde 2019 mit dem Enabling Technology Leadership Award von Frost & Sullivan für eCommerce-Lösungen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf der ZAGENO Newsseite unter https://blog.zageno.com/news.

Über ZAGENO

ZAGENO hat es sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Innovationen zu beschleunigen, indem Einkaufsprozesse von Laborbedarf mit seiner preisgekrönten, einzigartigen E-Commerce-Plattform effizienter gemacht werden. Mit über 10 Millionen verfügbaren Produkten ermöglicht ZAGENO das bequeme, effiziente und zuverlässige Online Einkaufen von Forschungsmaterial. Die Kundenerfahrung von ZAGENO umfasst den Scientific Score, ein neutrales Produktbewertungssystem zur Unterstützung von Kaufentscheidungen. ZAGENO ist auf Desktops, Tablets und Mobilgeräten verfügbar und erleichtert Laborbedarf-Einkäufe wie nie zuvor. Es ist ein idealer Vertriebskanal für Lieferanten und Partner. ZAGENO wurde 2015 gegründet und unterhält Büros in Cambridge, Massachusetts und Berlin. Besuchen Sie ZAGENO im Internet unter zageno.de. Folgen Sie ZAGENO in den sozialen Medien auf LinkedIn, Twitter, Instagramund Facebook.

