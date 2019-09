Abbott Park, Illinois und Paris (ots) - Abbott und Sanofi arbeiten zusammen, um Technologien zur

Glukosemessung und Insulinverabreichung zu integrieren, die dazu

beitragen können, das Diabetesmanagement von Betroffenen weiter zu

vereinfachen. Die beiden Unternehmen verfolgen einen innovativen

Ansatz der konnektierten Versorgung, über eine Kombination der

revolutionären FreeStyle Libre Technologie von Abbott mit neuen

Insulin-Smartpens, Titrierungs-Apps und einer Cloud-Software von

Sanofi.



"Als führendes Unternehmen im Bereich des kontinuierlichen

Glukosemonitorings sehen wir hier eine bedeutende Chance, die

Gesundheit von Millionen Menschen mit Diabetes zu verbessern. In

enger Zusammenarbeit und unter Nutzung der beeindruckenden Kompetenz

von Sanofi in Sachen Insulin werden wir überzeugende neue Lösungen

entwickeln", sagte Jared Watkin, Senior Vice President, Diabetes Care

bei Abbott. "Menschen, die mit Diabetes leben, erhalten heute so

umfangreiche Daten von verschiedenen Geräten, dass viele sich

überfordert fühlen. Wir möchten ein digitales Ökosystem rund um

FreeStyle Libre schaffen, das den Betroffenen das Leben erleichtert,

weil es die Datenströme konsolidiert. Hierzu werden wir die

digitalen Lösungen von Abbott mit der Expertise anderer führender

Unternehmen im Bereich Diabetes und Technologie zusammenführen."



Die nicht-exklusive Kooperation mit Sanofi bezieht sich zunächst auf

die Möglichkeit der Datenübermittlung - die Zustimmung des Anwenders

vorausgesetzt - zwischen der FreeStyle Libre mobilen App und

Cloud-Software von Abbott einerseits und den sich bei Sanofi in

Entwicklung befindlichen Insulin-Pens, Apps und Cloud-Software

andererseits. Diese Datenübertragung soll Menschen mit Diabetes und

ihren Ärzten dabei helfen, optimierte Therapieentscheidungen im

Hinblick auf Medikation, Ernährung und Lebensstil zu treffen.



"Seit fast 1oo Jahren unterstützt Sanofi Menschen mit Diabetes mit

seinem umfangreichen Portfolio an Arzneimitteln. Die strategische

Zusammenarbeit mit Abbott ist repräsentativ für die nächste Stufe

unseres Engagements für eine bessere Diabetes-Versorgung durch

praktische digitale Lösungen für das tägliche Leben", sagte Gustavo

Pesquin, Senior Vice President, Global Diabetes and Cardiovascular

Franchise bei Sanofi. "Die Partnerschaft mit Abbott ist ein wichtiger

Schritt hin zu einem konnektierten Ökosystem, mit dem wir Betroffenen

durch ein personalisiertes glykämisches Diabetesmanagement mehr

Kontrolle und Lebensqualität bieten möchten."



Sanofi arbeitet derzeit an der Entwicklung von Insulin-Pens, -Apps

und einer Cloud-Software, die mit dem FreeStyle Libre System von

Abbott und den dazugehörenden digitalen Gesundheitstools kompatibel

sein werden. Die beiden Unternehmen planen, diese neuen Lösungen in

Abhängigkeit von der behördlichen Zulassung in den nächsten Jahren

auf den Markt zu bringen.



Über das FreeStyle Libre System



Das FreeStyle Libre System von Abbott ist das weltweit

meistverwendete sensorbasierte Glukose-Monitoringsystem. Es misst

die Glukosekonzentration in der Gewebeflüssigkeit mit Hilfe eines

Sensors, der auf der Rückseite des Oberarms getragen wird und das

routinehafte Fingerstechen eliminiert. FreeStyle Libre hat das Leben

von über 1,5 Millionen Diabetikern in 46 Ländern der Erde verändert.



Mit Hilfe der FreeStyle LibreLink App von Abbott können die

Verwender des Systems ihre Echtzeit-Glukosekonzentration erfassen

sowie den Glukosetrend der letzten 8 Stunden und einen Pfeil mit der

Richtung des Trends auf dem Smartphone anzeigen lassen. LibreView

ist ein sicheres, cloud-basiertes Diabetes-Managementsystem, das den

Patienten und dem medizinischen Personal übersichtliche, leicht

verständliche Berichte des FreeStyle Libre Systems liefert.

LibreLinkUp ist eine App, mit der Pflegepersonen die

Glukosekonzentrationen der Diabetespatienten fernüberwachen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.freestylelibre.ch.



