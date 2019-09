Köln (ots) - Im Zusammenhang mit den in der letzten Woche veröffentlichten Medienberichten zur VW-Motorreihe EA 288, dem Nachfolger des Motors EA 189, der im Focus der bisherigen Abgasskandals stand, findet morgen, den 19.09.2019 um 12:00 Uhr am OLG Köln ein Termin statt, auf den wir Sie als Vertreter der Presse aufmerksam machen möchten.



OLG Köln 12:00 Uhr, Sitzungssaal 144, Reichenspergerplatz 1, 50670 Köln



Pressekontakt:



Kontakt:

Dirk Fuhrhop

Rechtsanwalt



Rogert & Ulbrich

Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB



Ottostr. 12

50859 Köln



Telefon: (0049) (0)2234/219 48-19

Fax: (0049) (0)211/25 03-132

E-Mail: fuhrhop@ru-law.de

Homepage: www.ru-law.de



Original-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/51413