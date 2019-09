Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Schwäbisch Hall (pta022/18.09.2019/13:00) - Verlustwarnung Der Geschäftsverlauf der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA verläuft wegen negativer Entwicklungen zweier wesentlichen Beteiligungen nicht gemäß unseren Erwartungen, sodass zum Ende unseres Geschäftsjahres am 30. September 2019 Wertberichtigungen vorzunehmen sind. Durch diese Wertberichtigungen und weiterer Abschreibungen erwarten wir für das Geschäftsjahr 2019 einen vorläufigen Jahresverlust in Höhe von bis zu -4.300.000 Eur. Dies entspricht einem Verlust pro Aktie in Höhe von bis zu -2,19 Eur.



Ankündigung Kapitalerhöhung Ein Aktionär der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA hat die Einberufung der Hauptversammlung gemäß § 122 Abs. 1 AktG verlangt, mit dem Ziel, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Der Aktionär verlangt eine Kapitalerhöhung um bis zu 8 Mio. Eur und die neuen Aktien zum Ausgabepreis von 10 Eur auszugeben. Die persönlich haftende Gesellschafterin prüft diesen Antrag und wird gegebenenfalls die Hauptversammlung zur Beschlussfassung über den Antrag einberufen.



Aussender: GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA Adresse: Danziger Straße 28, 74182 Obersulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Gerald Glasauer Tel.: +49 7130 57 89 020 E-Mail: post@gub.de Website: www.gub.de



ISIN(s): DE000A0AYXP8 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



