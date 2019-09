BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Vattenfall hat in Berlin Europas größte Anlage zur Umwandlung von elektrischer Energie in Fernwärme in Betrieb genommen. Die sogenannte Power-to-Heat-Anlage funktioniere nach dem Tauchsiederprinzip und verfüge über eine Leistung von 120 Megawatt thermisch, teilte das Unternehmen mit. Dies entspreche rund 60.000 handelsüblichen Wasserkochern.

Die Vattenfall Wärme Berlin AG hat knapp 100 Millionen Euro investiert, um auf dem Gelände im Bezirk Spandau einen Steinkohleblock unter dem Namen "Reuter C" zu ersetzen. Das Projekt sei ein wichtiger Hebel zur Integration erneuerbarer Energien, so Vattenfall. Ist viel Grünstrom im Netz, nutze ihn die Anlage zur Erzeugung umweltschonender Fernwärme. Hierdurch ließen sich jährlich rund 5.000 Tonnen CO2 vermeiden. Die erneuerbare Energie, die dafür abgenommen werde, entspreche rund 10 Prozent des gesamten Berliner Strombedarfs im Sommer - oder der Leistung von 750.000 Kühlschränken.

Mit der Power-to-Heat-Anlage wollen Vattenfall und das Land Berlin den Kohleausstieg auf das Jahr 2030 vorziehen. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Wärmewende. Dazu hatten Vattenfall und der Senat am Montag eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. Die Kohlekommission hatte einen Kohleausstieg für das Jahr 2038 empfohlen.

September 18, 2019

