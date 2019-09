Die UBS hat die Einstufung für Vestas nach einer Fachkonferenz der Schweizer Großbank zum Thema Erneuerbare Energien auf "Buy" mit einem Kursziel von 585 dänischen Kronen belassen. Die Margen bei dem Windkraftspezialisten dürften sich im zweiten Halbjahr und im kommenden Geschäftsjahr verbessern, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwungvolle Entwicklung der Nachfrage in der Branche halte an. Für das Jahr 2021 blickt der Experte auch positiv auf den US-Markt./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-09-18/13:56

ISIN: DK0010268606