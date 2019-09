Munsbach (www.fondscheck.de) - Harald Berres, einer der Lead Portfolio Manager des Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY) von ETHENEA, hat seine fünf aktuellen Lieblingsaktien zusammengestellt und begründet seine Auswahl:Hinter der spanischen Textilgruppe Inditex würden einige der bekanntesten Modemarken der Welt stecken, darunter Zara oder Massimo Dutti. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 sei Inditex durch stetige Expansion zum am Börsenwert gemessen größten Textilunternehmen der Welt aufgestiegen. In den weltweit rund 7500 Filialen würden insgesamt über 26 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Inditex sei berühmt für seine Logistik und ein gutes Gespür für Modetrends. Durch ein ausgefeiltes logistisches System könne Inditex seine Läden schneller mit neuen Waren beliefern als die Konkurrenz und so viel flexibler auf kurzfristige Nachfrageänderungen reagieren. Die aktuelle Konsolidierung mache die Aktie für Investoren interessant. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...