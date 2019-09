Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das dynamische globale Wachstum von ETFs sollte sich auch in Zukunft weiter fortsetzen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Dies lasse sich aus einer aktuellen Befragung von J.P. Morgan Asset Management unter institutionellen Anlegern aus verschiedenen Regionen ableiten. So würden laut der Global ETF-Studie 2019 bereits drei Viertel der befragten Privatbanken, Dachfonds, Versicherungsgesellschaften und unabhängigen Vermögensverwalter börsengehandelte Fonds (ETFs) nutzen. Die Nutzung von ETFs sei dabei am höchsten in der Region EMEA mit 88 Prozent, gefolgt von den USA mit 85 Prozent, während sich in Lateinamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Anteil von 55 Prozent noch Wachstumspotenzial ergebe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...