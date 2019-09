Wien (www.fondscheck.de) - Ab 30. Oktober wird der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch mit einem eigenen Büro in Frankfurt am Main vertreten sein, so die Experten von "FONDS professionell".Die neuen Räumlichkeiten in der Marienstraße 8 lägen in unmittelbarer Nähe anderer Asset Manager wie der DWS und der Deka. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...