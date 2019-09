Düsseldorf (ots) - Am Samstag, 21. September 2019, laden Handwerksorganisationen und Betriebe deutschlandweit bereits zum neunten Mal dazu ein, die Vielfalt der Handwerksberufe kennen zu lernen - auch die Augenoptik stellt sich vor.



Das diesjährige Motto "Willkommen in der Zukunftswerkstatt" zeigt, dass das Handwerk zwar traditionell, aber absolut zukunftsfähig ist. Das gilt auch für die Augenoptik, die sich mit Weitblick auf die Sehanforderungen der Zukunft einstellt. Augenoptiker bieten neben der handwerklichen Komponente ihres Berufes - also der fachgerechten Herstellung und Anpassung von Brillen, Kontaktlinsen oder vergrößernden Sehhilfen - eine Vielzahl an Gesundheitsdienstleitungen rund das Auge und das gute Sehen. Das wird einerseits vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft zunehmend wichtig, andererseits verändern sich Sehgewohnheiten und damit verbundene Anforderungen stetig durch die Nutzung von Bildschirmen und Displays in Beruf und Freizeit. Augenoptiker und Optometristen haben also ein weites Tätigkeitsfeld, gute Zukunftschancen und viele Möglichkeiten zur Weiterbildung und Spezialisierung.



Am bundesweiten Aktionstag können sich Interessierte ein Bild der unterschiedlichen Handwerksberufe machen. In vielen Orten wird es Informationsstände und Familienfeste geben, oft verknüpft mit Berufsorientierungsangeboten wie Lehrstellen- und Praktikumsbörsen. Aber auch einzelne Handwerksbetriebe öffnen ihre Türen und informieren über ihre tägliche Arbeit.



Einen Überblick über die zahlreichen Veranstaltungen und Angebote zum Tag des Handwerks findet sich, nach Bundesländern geordnet, auf der Website des Deutschen Handwerkskammertags: www.handwerk.de/tag-des-handwerks



