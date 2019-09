Eine super schwungvolle Präsentation lieferte FCR Immobilien-CEO Falk Raudies auf der Kapitalmarktkonferenz von Egbert Prior in der Nähe von Frankfurt. Eigentlicher Anlass des Vortrags war zwar die gerade laufende Kapitalerhöhung des Immobilienunternehmens, doch hier beschränkte sich Raudies auf eine, dafür aber wesentliche Aussage: Von den bis zu 335.084 neuen Aktien zu je 9,50 Euro wird […] The post Aktuell zu Ihren Aktien: FCR Immobilien, MLP appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...