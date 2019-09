In den USA hat die Entwicklung in der Bauwirtschaft im August positiv überrascht. So sind die Baubeginne deutlich stärker als erwartet gestiegen, während die Baugenehmigungen überraschend zulegten.

Die Zahl der Baubeginne stieg im Monatsvergleich um 12,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Zuwachs um 5,0 Prozent gerechnet. Außerdem fiel der Rückgang im Vormonat geringer als zunächst ermittelt aus. Die Baubeginne waren um 1,5 Prozent gefallen - nachdem in der Erstschätzung noch ein Rückgang von 4,0 Prozent ermittelt worden war.

Die Baugenehmigungen legten im August um 7,7 Prozent zu. Hier war ein Rückgang von 1,3 Prozent erwartet worden. Im Vormonat waren die Genehmigungen um revidiert 6,9 (zunächst 8,4) Prozent gestiegen./jsl/jkr/fba

