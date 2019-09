Frankfurt a.M., 12. September 2019 Pressemitteilung Knapp zwei Drittel der Anleger in Strukturierten Wertpapieren setzen in der gegenwärtigen Marktphase auf Anlageprodukte ohne 100-prozentigen Kapitalschutz. Trotz der bewegten Kapitalmärkte in den zurückliegenden Monaten plädieren lediglich 26 Prozent der Privatanleger für Kapitalschutz-Zertifikate. Das sind die Kernaussagen der Trend-Umfrage des ...

