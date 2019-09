München (ots) - Am 19. September zelebriert McDonald's mit dem McDelivery Day bereits zum dritten Mal weltweit seinen Lieferservice. Auch in Deutschland feiert das Unternehmen mit und beschenkt Fans an diesem Tag mit einer exklusiven Chill-out-Modekollektion.



Sei es zum Ausgehen, Arbeiten oder Heiraten - für jede Gelegenheit gibt es die passende Modekollektion samt Accessoires. Nur für den Lieblingsort vieler Menschen, die eigene Couch, noch nicht. Bis jetzt! Denn McDonald's bringt anlässlich des dritten globalen McDelivery Days am 19. September eine exklusive Chill-out-Modekollektion heraus.



Damit liefert das Unternehmen das perfekte Accessoire fürs Nichtstun, Cocooning oder Chillaxen - denn für das Abschalten in unserer hektischen und digitalisierten Welt haben sich sogar eigene Begrifflichkeiten etabliert. Mit dem McDonald's Lieferservice können Fans der eigenen vier Wände Big Mac & Co. auf der Couch genießen und werden gleichzeitig noch mit trendigen Gimmicks ausgestattet. Denn am McDelivery Day gibt es zu jedem bestellten Menü im Lieferservice coole Items mitgeliefert. In jedem fünften Menü gibt es an diesem Tag sogar größere Artikel wie Jogger, T-Shirts oder Pantoffeln aus der Chill-out-Modekollektion. Die Verteilung erfolgt nach dem Zufallsprinzip und so lange der Vorrat reicht.



McDonald's Deutschland feiert den Tag gemeinsam mit den Influencern und Gamern katikarenina, domtendo und tim_wakez. Die Drei zeigen - mit einer gehörigen Portion Humor -, dass die heimische Couch oft viel mehr zu bieten hat als jeder "Instagrammable Place" irgendwo auf der Welt. Sehen kann man die kurzen Spots ab dem 16. September auf den Social-Media-Kanälen von McDonald's Deutschland und denen der Influencer:



www.facebook.de/mcd

www.instagram.de/mcdonaldsde

www.instagram.com/katikarenina

www.instagram.com/domtendo

www.instagram.com/tim_wakez Wer die komplette Chill-out-Modekollektion mit zusätzlichen Items haben möchte, kann am 19. September 2019 auf der Instagram-Seite von McDonald's Deutschland sein Glück versuchen. Hier werden drei komplette Sets der begehrten Kollektion verlost. Somit haben auch McDonald's Fans, die sich noch nicht im Liefergebiet befinden, eine Chance, die chillige Modekollektion für die Couch zu erhalten.



Anlass für die Aktion ist der globale McDelivery Tag, an dem McDonald's weltweit seinen Lieferservice feiert, den es mittlerweile in 21.000 Restaurants in 80 Ländern gibt. Alle spannenden Geschichten rund um die weltweiten Aktionen an diesem Tag werden in den sozialen Medien unter den Hashtags McDelivery und McDeliveryDay zusammengefasst und können dort verfolgt werden.



McDonald's Lieferservice in Deutschland



McDelivery gibt es in Deutschland bereits seit Anfang 2017. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite www.mcdelivery.de. Das Liefergebiet wird von McDonald's Deutschland gemeinsam mit dem nationalen Partner Lieferando.de kontinuierlich ausgeweitet. Der Service ist aktuell bundesweit in 38 Städten und in über 170 McDonald's Restaurants verfügbar.



McDonald's Lieferservice: www.mcdelivery.de



Pressekontakt:



McDonald's Deutschland LLC

Philipp Wachholz

Drygalski-Allee 51

81477 München

Tel.: 089 78594-519

Fax: 089 78594-479

Mail: presse@mcdonalds.de

Twitter: @McDonaldsDENews



Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/25239