Ningde, China (ots/PRNewswire) - Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) und der weltweit führende LKW-Hersteller Daimler Trucks & Buses haben einen globalen Batteriezellen-Liefervertrag für eine Baureihe elektronisch betriebener LKWs abgeschlossen. CATL wird Batteriezellenmodule für Daimler Trucks & Buses' umfassendes globales Portfolio an Elektrolastkraftwagen bereitstellen, die ab 2021 die Märkte erschließen sollen. Hierzu zählen der Mercedes-Benz eActros sowie die Freightliner eCascadia und eM2.



"CATL hat sich dazu verpflichtet, neue Innovationen rund um den Globus voranzutreiben. Die Bereitstellung hocheffizienter und zuverlässiger Lösungen zur Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen ist ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Entwicklung des Elektromobiliätsmarktes." Zhou Jia, Geschäftsführer von CATL, erklärte: "Unsere globale Partnerschaft mit Daimler Trucks & Buses gilt als wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer gemeinsamen Vision einer nachhaltigeren Gesellschaft in der nahen Zukunft."



Als weltweiter Marktführer im Marktsegment für Lithium-Ionen-Batterien zeichnen sich das CATL-Produktsortiment sowie die Lösungen des Unternehmens durch eine hohe Energiedichte, einen langen Lebenszyklus, eine flexible Anpassung an Umgebungsbedingungen sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Zusätzlich zu den erfolgreichen Partnerschaften des Unternehmens mit verschiedenen Personenfahrzeugs-OEMs der Spitzenklasse strebt CATL darüber hinaus Elektrifizierungsprozesse im Nutzfahrzeugsektor an.



Dr. Frank Reintjes, Head of Global Powertrain, E-Mobility und Manufacturing Engineering bei Daimler Trucks sagte aus: "Bei Daimler Trucks & Buses setzen wir sowohl unsere starke Technologieposition als auch globale Präsenz durch intelligente Plattformen und geteilte Module fortwährend wirksam ein. Wir erweitern dieses Erfolgsrezept nun auch auf unsere Elektrolastkraftwagen und werden somit dem Bedürfnis unsere Kunden nach kürzeren Markteinführungszeiten sowie den besten verfügbaren Technologien gerecht. Unsere E-Mobility Group und die neue Partnerschaft mit CATL sind wesentliche Bestandteile dieses Konzepts."



Gesa Reimelt, Head of E-Mobility Group bei Daimler Trucks & Buses fügte hinzu: "Als weltweit führender LKW-Hersteller streben wir danach, als erstes Unternehmen auf globaler Ebene abgasfreie Serienfahrzeuge auf den Markt zu bringen. Bereits heute befinden sich unsere batterieelektrischen Lastwagen in Kundenbetrieb. Die Zusammenarbeit mit CATL als starker globaler Partner wird wesentlich zur Bereitstellung eines umfassenden Angebots an ab 2021 in Serie produzierten Elektro-LKWs beitragen."



Informationen zu Contemporary Amperex Technology Co., Limited



Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicherbatterien. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Batteriesystemen für New Energy Vehicles (NEVs) sowie Energiespeichersysteme. 2018 verkaufte das Unternehmen weltweit Systeme mit einer Kapazität von insgesamt 21,31 GWh. Mit seinen Produkten lag es beim Absatzvolumen weltweit auf dem ersten Platz (Daten von SNE Research).



CATL hat seinen Hauptsitz in Ningde (China) und beschäftigt weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Peking, Liyang (Provinz Jiangsu), Schanghai und Xining (Provinz Qinghai) sowie in München (Deutschland), Paris (Frankreich), Yokohama (Japan), Detroit (USA) und Vancouver (Kanada). Daneben besitzt und betreibt das Unternehmen Produktionsstätten für Batterien in den Provinzen Fujian, Jiangsu und Qinghai. Das europäische Werk in Erfurt (Deutschland), das erste Werk in Übersee, befindet sich derzeit im Bau. Seit Juni 2018 ist das Unternehmen an der Börse von Shenzhen notiert (Aktienkürzel 300750).



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.catlbattery.com/.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997493/IAA_Daimler_AG_Catl_5.jpg



Pressekontakt:



Elaine Huang

+86-5932582591



Original-Content von: Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126209/4378901